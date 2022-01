In giro in moto con la droga nascosta nelle mutande: fermati due minorenni

In giro a bordo di un ciclomotore nel quartiere Japigia, i due ragazzi - un 16enne e un 17enne, entrambi noti alle forze dell'ordine - sono stati fermati dalla polizia. Così gli agenti, nel corso del controllo, hanno scoperto che il più grande dei due nascondeva nelle mutande hashish per un peso complessivo di poco più di cinque grammi, divisa in quattro involucri. Il giovane è stato inoltre trovato in possesso della somma di 400 euro in contanti. Al ragazzo è stata contestata la violazione amministrativa del possesso della modica quantità di stupefacenti, ed ora dovrà rispondere a quella Autorità rischiando il ritiro di abilitazione alla guida del ciclomotore e dei documenti validi all’espatrio.