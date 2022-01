Furto al centro commerciale di Casamassima: sfondano vetrata con l'auto e rubano gioielli

Hanno approfittato dei festeggiamenti della notte di San Silvestro per compiere un furto da svariate migliaia di euro. Dopo la mezzanotte, infatti, ignoti hanno fatto irruzione nel centro commerciale di Casamassima (Bari) con un'auto di grossa cilindrata e hanno portato via numerosi gioielli da un negozio di preziosi. Con la vettura, probabilmente rubata, hanno sfondato prima la saracinesca che conduce alla galleria commerciale, poi due vetrate. Messo a segno il colpo, sono fuggiti. I carabinieri, che procedono alle indagini, stanno cercando il commando. Per il riconoscimento saranno utili le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nel centro commerciale. Il bottino è in fase di quantificazione.