"Propaganda jihadista via WhatsApp": fermato 31enne a Bari per istigazione al terrorismo

Manutenzione asfalti e marciapiedi: per gli interventi quasi 5 milioni di euro per il 2022

“Siamo consapevoli dell’importanza di avere in città strade efficienti - commenta l’assessore Galasso - non solo per il comfort degli automobilisti ma anche per la sicurezza di tutti coloro he optano per bici e monopattini"