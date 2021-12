Avrebbe tentato di adescare un minore: manette e carcere per un 76enne

Nelle mattinata odierna, la Polizia di Stato di Bari ha proceduto all’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Bari, su richiesta di questa Procura della Repubblica, nei confronti di un soggetto di 76 anni. Il destinatario del provvedimento cautelare risulta indagato per il reato di tentata violenza sessuale aggravata ai danni di un ragazzo minorenne. I fatti contestati risalgono allo scorso agosto, allorquando l’uomo avrebbe tentato di adescare un minore mentre giocava nel cortile della propria abitazione, ma la giovane vittima, non solo si è sottratta all’avvicinamento, ma è anche riuscita ad immortalare, con il proprio telefonino, i momenti salienti del tentativo d’approccio attuato dall’uomo. Le investigazioni, allo stato nella fase delle indagini preliminari, pertanto la colpevolezza dell’uomo non è ancora stata accertata con sentenza irrevocabile, coordinate dal gruppo specializzato di questa Procura della Repubblica e delegate alla Squadra Mobile della Questura di Bari, corroborate da ascolti protetti ed escussioni testimoniali, hanno trovato svariati riscontri sfociati nell’odierna misura cautelare.