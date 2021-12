Covid, 596 nuovi casi nelle ultime 24 ore. Registrati due decessi

Sono anche oggi vicini alla soglia dei 600 i nuovi casi Covid in Puglia: 596 sono quelli indicati nel bollettino epidemiologico regionale di giovedì 16 dicembre, a fronte di 24.441 test. Il tasso di positività è oggi al 2,44% (una settimana fa era pari all1,37%, con 229 casi su 16663 test). Sono registrati due decessi. La provincia di Bari registra oggi 183 casi, la Bat 41, la provincia di Brindisi 51, quella di Foggia 132. 111 sono i nuovi positivi nel Leccese, 73 nel Tarantino. Quattro casi sono riferiti a residenti fuori regione, mentre per uno la provincia è in corso di definizione. Le persone attualmente positive sono 6.114, le persone guarite salgono a 272.273. Resta sotto controllo il dato dei ricoveri, oggi complessivamente 153 (due in meno rispetto a ieri): 126 sono le persone ricoverate in area non critica (-5), mentre 27 (+3) quelle in terapia intensiva.