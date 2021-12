A bordo di un'auto ricercata in Germania, 45enne denunciato per riciclaggio

Nei giorni scorsi, a Monopoli, i poliziotti del locale Commissariato di P.S. hanno sottoposto a controllo un’autovettura Bmw 530, condotta da un 45enne pregiudicato residente in provincia di Salerno. Insospettiti da alcune incongruenze della documentazione del veicolo, i poliziotti hanno deciso di approfondire il controllo: il telaio dell’auto, impresso all’interno del vano motore, è risultato contraffatto. L’attività d’indagine, inoltre, ha consentito di appurare che il veicolo era da ricercare a seguito di segnalazione di Autorità tedesche. L’uomo è stato quindi denunciato per il reato di riciclaggio mentre il veicolo è stato sottoposto a sequestro penale. Durante l’affidamento dell’auto alla ditta incaricata della custodia giudiziale, il pregiudicato è improvvisamente entrato nel veicolo ed ha danneggiato il display del navigatore satellitare, rendendolo inutilizzabile. Il 45enne è stato quindi denunciato anche per danneggiamento di beni sottoposti a sequestro; proposta la misura di prevenzione del divieto di ritorno nel Comune di Monopoli.