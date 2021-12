Aggredisce la moglie sotto gli occhi delle figlie: arrestato marito violento

Aggredisce la moglie, scagliandosi contro di lei alla presenza delle due figlie minorenni. E' accaduto al quartiere Libertà. A fermare le violenze è stato l'intervento della polizia, giunta sul posto dopo una chiamata anonima al 113, che segnalava urla e rumori provenienti da un appartamento. Sul posto è emerso che la donna, una cittadina romena 32enne era stata aggredita dal marito, anch’egli romeno 32enne. La donna aveva sporto denuncia per episodi simili nel 2018 e nel 2019. L’uomo, pluripregiudicato, con precedenti anche per sfruttamento di minori nell’accattonaggio, è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia. La vittima, trasportata al Policlinico, è stata avviata al “Binario Rosa”, Progetto sperimentale di contrasto alla violenza tra Comune e Policlinico di Bari.