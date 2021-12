Grave incidente stradale nella notte in tangenziale: due morti

Un grave incidente stradale si è verificato stanotte intorno all' 1:30 circa sulla SS16 in direzione nord, all'altezza dell' uscita 14A, in prossimità di via Caldarola. Tre i veicoli coinvolti nello scontro. Ad avere la peggio gli occupanti di una delle vetture. Due di loro sono morti, un 35enne che era alla guida e una 26enne. Trasportati in urgenza rispettivamente al Policlino e all'ospedale Di Venere per loro non c'è stato nulla da fare. Ferito in modo non grave il terzo occupante dell'auto. Sul posto sono intervenute le pattuglie della polizia locale di Bari e il 118. La tangenziale in direzione nord è rimasta chiusa al traffico per circa tre ore. I veicoli sono stati posti sotto sequestro, a disposizione dell'autorità giudiziaria. Accertamenti ed indagini in corso da parte della polizia locale di Bari.