Beccato con marijuana e hashish pronta per lo spacccio: arrestato pusher 22enne

Nuovo orario Trenitalia, dalla Puglia 14 collegamenti per Roma e 18 per Milano

Quattordici Frecce per Roma (2 in più) e 18 per Milano con l'utilizzo anche dei Frecciarossa per risparmiare tempo rispetto ai Frecciabianca: sono alcune delle novità di Trenitalia contenute nell'orario invernale che riguarda la Puglia e in particolare Bari