In casa aveva un'arma rubata ad una guardia giurata: 20enne finisce in carcere

Nella giornata di ieri, i poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Bari hanno arrestato in flagranza di reato, al quartiere San Paolo, un ventenne pregiudicato barese, V.F., ritenuto responsabile di ricettazione e detenzione di arma comune da sparo con relativo munizionamento. Gli agenti della Sezione Criminalità Organizzata della Squadra Mobile, a seguito di attività info-investigativa e con l’ausilio di Unità Cinofile hanno effettuato numerose perquisizioni finalizzate alla ricerca di armi. L’attività ha avuto esito positivo: in una delle abitazioni nella disponibilità dell’arrestato, gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato una pistola marca Beretta, mod. PX4 Stprm, completa di munizionamento, risultata rubata ad una guardia giurata nel dicembre dell’anno 2006. Il ventenne, al termine delle formalità di rito, è stato tratto in arresto e condotto nel carcere di Bari; la pistola sarà sottoposta ad accertamenti balistici, al fine di verificare il suo eventuale utilizzo, soprattutto negli episodi criminosi che negli ultimi mesi hanno interessato il quartiere San Paolo.