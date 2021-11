Nel ripostiglio coltivava piante di "cannabis indica": arrestato dai carabinieri

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Triggiano, durante specifico servizio antidroga, arrestavano un ventiseienne triggianese che, all’interno del ripostiglio della propria abitazione, aveva adibito un gazebo a serra, adeguatamente temperato e illuminato, per la coltivazione di piante di “cannabis”. I carabinieri, a seguito di perquisizione domiciliare, rinvenivano tre piante in infiorescenza nonché oltre 50 grammi di sostanze stupefacenti del tipo marijuana e hashish oltre a materiale vario per il confezionamento e denaro contante. L’arrestato, su disposizione del magistrato, veniva sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.