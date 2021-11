Maltempo: allerta arancione sulla Puglia centro-meridionale

35mila dosi di vaccino in distribuzione a medici di base e somministrazioni in 11 scuole del Barese

Venti hub attivi, 146 box vaccinali disponibili, 35mila dosi in distribuzione ai medici di Medicina generale: sono i numeri della campagna vaccinale nel Barese per la terza dose. L'Asl Bari sta infatti mettendo in campo tutte le risorse necessarie per rispondere all’incremento