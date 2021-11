Sesso "per guarire dal Papilloma virus": il ginecologo barese si dimette dall'Ordine dei Medici

In aeroporto a Bari una "panchina rossa" contro la violenza sulle donne

Una panchina rossa in aeroporto a Bari, per richiamare l'attenzione sul tema della violenza di genere. L'iniziativa, promossa da AdP anche nello scalo di Brindisi, prende avvio in occasione della Giornata mondiale contro la violenza sulle Donne, che ricorre il 25 novembre.