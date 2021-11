Serra in casa con 700 grammi di marijuana, arrestato 48enne nel Barese

Aveva realizzato una serra in casa per la coltivazione della marijuana, con materiale riflettente, lampade alogene, trasformatori elettrici, timer digitali per la corrente elettrica e fertilizzante. I carabinieri hanno arrestato a Polignano a Mare, nel Barese, un 48enne già noto alle forze dell'ordine, trovato in possesso anche di materiali per il confezionamento della droga e 700 grammi di marijuana. L'uomo è stato sottoposto a controllo mentre camminava a piedi e, in tasca, aveva circa 50 grammi di marijuana. La successiva perquisizione domiciliare ha consentito ai militari di scoprire la serra casalinga e ulteriore sostanza stupefacente già pronta per lo spaccio. Il 48enne è stato quindi arrestato in flagranza di reato e, dopo la convalida, sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.