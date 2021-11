Nascondeva un fucile e delle munizioni rubate a Bari nel 2015: arrestato 72enne a Cassano

I Carabinieri di Cassano delle Murge hanno arrestato un 72enne del luogo, pensionato, già noto alle Forze dell’Ordine per i sui numerosi trascorsi giudiziari con l’accusa di detenzione di arma clandestina e ricettazione. I militari, a seguito di mirati accertamenti finalizzati a verificare la posizione del suddetto, scaturiti da alcuni atteggiamenti sospetti tenuti nei pressi di una sua pertinenza abitativa, hanno eseguito una perquisizione dei relativi locali che ha consentito di rinvenire, nell’intercapedine di una tettoia di lamiera, abilmente occultato in un sacco di iuta, un fucile a canne sovrapposte cal. 20, perfettamente funzionante risultato oggetto di furto consumato a Bari nel 2015 e 65 cartucce dello steso calibro. L’uomo è stato tratto in arresto e su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, dopo la convalida dell’arresto, è stato sottoposto agli arresti domiciliati, mentre l’arma e le munizioni sono state sottoposte a sequestro.