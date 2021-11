Viola i domiciliari per procurarsi la droga: 25enne finisce in carcere

In manette è finito un volto noto dei militari della Compagnia Carabinieri di Modugno: si tratta di un giovane 25enne, di Grumo Appula, sottoposto agli arresti domiciliari dallo scorso settembre per altre vicende. Durante uno dei recenti controlli, il 25enne è stato nuovamente trovato in possesso di stupefacente, seppur in modica quantità. Tuttavia trovandosi agli arresti domiciliari, con divieto di incontrare persone estranee al nucleo familiare, il predetto rinvenimento ha dato conferma di come avesse violato i divieti imposti dall’Autorità Giudiziaria a cui, i Carabinieri hanno immediatamente relazionato. Tempestiva è stata altresì la risposta dell’autorità giudiziaria che ha emesso subito un ordine di custodia cautelare in carcere eseguito dai Carabinieri della Sezione Radiomobile di Modugno che lo hanno accompagnato presso il carcere di Bari.