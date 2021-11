Quattro bustoni di marijuana nella valigia: fermato sulla Statale 16 e arrestato

La Polizia ha arrestato, a Monopoli, un 50enne fasanese, già noto alle forze dell'ordine, trovato in possesso, mentre era nella sua auto, di 4 bustoni con infiorescenze di marijuana. Il veicolo è stato fermato dagli agenti nel corso di alcuni controlli nella Statale 16. L'uomo avrebbe mostrato segni di nervosismo e durante le prime verifiche era emerso che viaggiava senza documenti. I poliziotti hanno rinvenuto nel portabagagli una valigia che emanava un forte odore, caratteristico della marijuana. All'interno vi era la droga per un peso complessivo di 4,1 kg. Lo stupefacente, se venduto, avrebbe fruttato circa 30mila euro di guadagno illecito. Il 50enne è stato quindi arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio e condotto nel carcere di Bari.