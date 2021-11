Persona investita da treno tra Trani e Bisceglie: circolazione bloccata

LE FORMAZIONI UFFICIALI Bari-Vibonese, le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali di Bari e Vibonese, in campo tra pochi minuti per la sfida del 14mo turno al San Nicola. Bari (4-3-1-2): Frattali, Pucino, Celiento, Terranova, Ricci, Maita, Di Gennaro, Scavone, Botta, Antenucci (c), Cheddira. A disp. : Polverino, Plitko, Simeri, D’Errico,