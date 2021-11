Furto di rame nell'ex Tribunale di via Nazariantz: due arresti

Le Volanti della Polizia hanno arrestato un 36enne e un 42enne baresi, con precedenti di Polizia, per furto aggravato in concorso: i due sono stati scoperti all'interno dell'ex Tribunale di via Nazariantz, nel quartiere Libertà di Bari, mentre portavano via cavi di rame da una cassetta di derivazione. Gli agenti sono intervenuti dopo aver notato un Fiat Croma parcheggiata con i finestrini abbassati, proprio davanti all’ingresso principale. Dopo aver scavalcato il cancello, regolarmente chiuso,sono entrati nell'edificio e hanno sorpreso i due ladri. Per loro sono scattati gli arresti domiciliari. La refurtiva è stata sequestrata.