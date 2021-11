Ruba merce in un supermercato e tenta la fuga con un complice: arrestato 39enne

Un 39enne di origini georgiane è stato arrestato dai Carabinieri a Noci dopo un furto in un supermercato del centro cittadino. L'uomo, secondo una ricostruzione, sarebbe entrato nell'esercizio commerciale e, dopo aver prelevato senza pagare diversi prodotti ha tentato di fuggire con un'auto. Il 39enne è stato però bloccato dai militari: con sè aveva merca per circa 450 euro, riconsegnata prontamente ai legittimi proprietari. L'uomo è stato quindi arrestato ed attualmente si trova ai domiciliari. Gli investigatori cercano un complice con cui avrebbe effettuato assieme il furto. I due sarebbero inoltre responsabili di simile colpo, sempre a Noci, in un altro esercizio commerciale da cui avrevvero ricavato una parte del bottino sequestrato dai carabinieri.