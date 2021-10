Aree protette da vincolo paesaggistico a Polignano a Mare, nel Barese, erano state adibite a parcheggio per auto e camper.

Lo ha scoperto la Guardia di finanza che ha sottoposto a sequestro due terreni per complessivi 15 mila metri quadri, e ha denunciato quattro persone, i gestori delle aree parcheggio e gli esecutori materiali degli interventi non autorizzati, per i reati ambientali di deturpamento di bellezze naturali, realizzazione di opere su zone di interesse paesaggistico e inosservanza dei provvedimenti dell'autorità.

Secondo l'ipotesi accusatoria, i quattro avrebbero creato le aree a parcheggio estirpando la vegetazione, abbattendo i muretti a secco, realizzando strutture per l'illuminazione e piazzole in cemento, e non osservando l'ordine notificato dal Comune di cessare le attività di trasformazione dei terreni sottoposti a vincolo.