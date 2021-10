Dramma ad Acquaviva: 16enne muore travolta da un treno

Una 16enne originaria di Cassano è morta ieri sera dopo essere stata investita da un treno che transitava nella stazione di Acquaviva delle Fonti.

Le cause dell'incidente sono in corso di accertamento da parte della Polizia ferroviaria di Bari e della locale stazione dei Carabinieri, ma secondo le prime notizie si sarebbe trattato di un incidente del tutto casuale. Sul posto anche il pm di turno Manfredi Dini Ciacci. L’incidente è avvenuto a circa 50 metri dalla stazione, lungo i binari in direzione Bari. Il traffico ferroviario è sospeso dalle 20.45 fra Acquaviva e Sannicandro. Cinque treni sulla tratta Bari-Taranto sono stai coinvolti nella riprogrammazione del servizio.