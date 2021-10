Spaccia droga per la strada: Carabinieri prendono pusher 33enne

Sorpreso mentre cedeva 0,6 grammi di cocaina a due giovani: i carabinieri hanno arrestato a Turi, nel Barese, un 33enne accusato di detenzione di sostanze stupefacenti. L'uomo era stato già notato nei giorni scorso per alcuni movimenti sospetti.

Nel corso di alcuni controlli è stato individuato mentre forniva la droga a due persone. La perquisizione, estesa anche alla sua abitazione, ha consentito di rinvenire materiale per il confezionamento dello stupefacente, un bilancino di precisione e 400 euro in contanti ritenute provento dell’attività di spaccio. Per il 33enne sono così scattati i domiciliari.