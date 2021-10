Stanic, 25enne ruba abbigliamento sportivo: denunciato

Ieri pomeriggio, in zona Stanic, presso un noto esercizio commerciale di articoli sportivi, i poliziotti della Squadra Volante hanno denunciato in stato di libertà un cittadino spagnolo incensurato di 25 anni, domiciliato a Bari, ritenuto responsabile del reato di furto aggravato.

A seguito di segnalazione giunta presso la Sala Operativa della Questura, i poliziotti si sono portati presso il negozio in questione dove, poco prima, il 25enne aveva staccato gli adesivi magnetici antitaccheggio da alcuni capi di abbigliamento sportivo, occultando la merce all’interno di una borsa; giunto presso la cassa self-service, il giovane ha pagato un solo prodotto e si è recato verso l’uscita.

Il 25enne, tuttavia, è stato notato da personale antitaccheggio che ha richiesto l’intervento dei poliziotti della Squadra Volante, prontamente giunti sul posto.

Fermato, è stato sottoposto a perquisizione ed è stato trovato in possesso di merce, non pagata, per un valore di 264 euro.

L’uomo è stato denunciato, i capi d’abbigliamento rubati sono stati restituiti al direttore dell’esercizio commerciale.