Multe ai locali della "movida" che non controllano i green pass

Continuano i controlli del Corpo di Polizia Locale per il contenimento della pandemia.

Negli ultimi giorni - in zona movida - sono stati verificati decine di pubblici esercizi.

Grazie a dei mirati servizi disposti in abiti civili, gli uomini diretti e coordinati dal Generale Michele Palumbo, fingendosi clienti, hanno elevato sanzioni da 400 euro a carico di titolari che, in spregio all'art 9 bis comma 4 DL 52 del 2021, intenzionalmente, non verificavano il possesso della certificazione "green pass" da parte degli avventori intenti a consumare alimenti e bevande. Cinque le violazioni contestate.

Gli esercenti, in caso di reiterazione, rischiano la temporanea chiusura delle attività fino a 10 giorni.