Evade dai domiciliari per la seconda volta in 24 ore e rapina centro scommesse

Due evasioni dai domiciliari nel giro di 24 ore: la prima per danneggiare, armato di mazza da baseball, il bar della sorella, la seconda per mettere a segno una rapina. Protagonista un 40enne pregiudicato del quartiere San Paolo, in entrambi i casi identificato e arrestato dai carabinieri di Modugno.

I militari, che avevano già arrestato l'uomo 24 ore prima per essere evaso dalla sua abitazione e aver distrutto il gazebo del bar della sorella, nel quartiere Cecilia di Modugno, il giorno successivo sono intervenuti nella stessa zona, per una rapina in centro scommesse, dove, intorno a mezzogiorno, un uomo travisato da scaldacollo e berretto aveva fatto irruzione e, minacciando i cassieri e schiaffeggiandone uno, era riuscito a impossessarsi del denaro presente in cassa - circa 650 euro - per poi fuggire in bici.

Visionando i filmati registrati dall'impianto di videosorveglianza del negozio, la scoperta: i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno riconosciuto nell'autore della rapina il 40enne arrestato il giorno prima per evasione e danneggiamento.

I carabinieri hanno quindi immediatamente raggiunto l’abitazione dell’uomo, che si è fatto trovare regolarmente in casa, ma totalmente in balia degli effetti dell’alcool. Effettuata immediatamente una perquisizione domiciliare, è stata rinvenuta, ancora all’interno della busta utilizzata durante la rapina, la somma residua di circa 350 euro in contanti, ritenuta il provento del reato. La busta è stata quindi sequestrata mentre il contante ritirato e restituito all’avente diritto.