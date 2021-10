Furto in piena notte, 4 ladri d'appartamento sorpresi dai carabinieri

Sorpresi nel cuore della notte mentre mettevano a segno un furto in appartamento al terzo piano, in una palazzina in pieno centro a Bari. In quattro sono stati arrestati dai carabinieri del Nucleo Radiomobile.

I militari sono intervenuti in seguito a una segnalazione di residenti che, in piena notte, avevano sentito strani rumori provenire dall'appartamento in questione. Appena giunti sul posto, i carabinieri sono subito entrati nella casa indicata, trovando i quattro topi d’appartamento con le mani “nel sacco”. Uno dei quattro è stato prontamente bloccato, mentre gli altri tre, hanno tentato una rocambolesca fuga, lanciandosi dal balcone della cucina, venendo però immediatamente raggiunti dai carabinieri.

A essere bloccati e arrestati un 29enne, un 38enne, un 35enne e e un 28enne, tutti di nazionalità georgiana. Uno di loro risultava da ricercare poiché resosi irreperibile da diversi mesi.

Due degli autori del furto sono stati ricoverati d’urgenza e piantonati in un ospedale cittadino a seguito delle fratture riportate durante la caduta, mentre gli altri due condotti direttamente in carcere, così come disposto dall’Autorità Giudiziaria.