Incendio a Modugno nel piazzale di un'azienda: a fuoco dodici furgoncini

Un vasto incendio è divampato, per cause in corso di accertamento, nella serata di giovedì, intorno alle 22.30, all'interno del piazzale dell'azienda AF Logistica, alla zona industriale di Modugno.

Le fiamme, domate dai vigili del fuoco, hanno interessato dodici mezzi dell'azienda, furgoncini con celle frigorifere. Accertamenti sono in corso da parte dei carabinieri della Compagnia di Modugno.