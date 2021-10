Scorge una pattuglia avvicinarsi e scatta l'inseguimento per il San Paolo: denunciato 28enne

Un 28enne già noto alle Forze dell'Ordine è stato denunciato dalle Volanti della Polizia al termine di un inseguimento per le strade del quartiere San Paolo di Bari. Un'utilitaria guidata dal 28enne. al cui interno vi erano altre due persone, alla vista della pattuglia ha cercato la fuga. Dopo una serie di pericolose manovre, il veicolo è stato bloccato.

Il giovane, quindi, è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale per non essersi fermato all’alt e per aver tentato di eludere in ogni modo il controllo di polizia. Gli altri due giovani passeggeri, incensurati, sono stati considerati estranei da responsabilità. Al 28enne sono state contestate numerose violazioni al codice della strada commesse alla guida durante la fuga ed il veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo ai fini della confisca.