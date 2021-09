San Paolo: i Carabinieri arrestano un 27enne armato di pistola

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale di Bari, la scorsa sera, nel corso di un ordinario controllo alla circolazione stradale hanno arrestato P.R., 27enne, con precedenti di polizia, che girava in macchina con una pistola carica e pronta a sparare.

I militari, durante il servizio di pattugliamento nel quartiere di Bari San Paolo, hanno intimato l’alt all’autovettura condotta del giovane che si aggirava nella sera nel quartiere unitamente a un altro ragazzo. Durante il controllo il conducente del mezzo appariva particolarmente irrequieto e preoccupato. Pertanto, i Carabinieri, insospettiti dall’atteggiamento assunto dal giovane, già noto per alle forze di polizia, decidevano di vederci meglio sottoponendo a perquisizione il mezzo. Durante l’attività, i militari riuscivano a trovare, occultata in un vano della macchina, una pistola calibro 9, in ottimo stato di conservazione e perfettamente funzionante con serbatoio pieno, completo di 9 cartucce dello stesso calibro.

L’arma, risultata clandestina, è stata sequestrata, mentre il 27enne è stato arrestato e condotto presso la Casa Circondariale di Bari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.