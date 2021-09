Ubriaco sul monopattino elettrico: simula incidente stradale ma viene fermato e denunciato

Semina il panico in zona Murat con un tasso alcolemico che batte ogni precedente "record", in quanto risultato essere pari a 4.11 g/l (ben oltre 8 volte il limite massimo consentito pari a 0,5 g/l).

E' accaduto - qualche sera fa - in Piazza Luigi di Savoia dove un cinquantenne residente al quartiere Madonnella, a bordo di un monopattino, dopo aver azzardato sorpassi e manovre vietate, ha simulato una collisione con altro veicolo al fine di ottenere un ingiusto risarcimento danni.

L' immediato intervento degli uomini guidati dal Generale Michele Palumbo, ha consentito una rapida ricostruzione dei fatti ed ha evitato ulteriori conseguenze per gli ignari pedoni e automobilisti che transitavano in zona.

A carico dell'uomo, oltre alle sanzioni amministrative, sarà comminata una ammenda sino a 6.000 euro, la pena dell'arresto fino ad un anno e la confisca del veicolo.

«Le violazioni a carico dei conducenti dei monopattini elettrici - è il commento del comandante Palumbo -, nel solo periodo estivo appena conclusosi, ammontano a 700 verbali, grazie anche a mirati servizi predisposti persino in abiti civili. La Polizia Locale di Bari, continuerà, senza alcuna soluzione di continuità e nonostante le carenze in organico, a reprimere gli abusi e ad assicurare la sicurezza stradale in ogni zona della Città».