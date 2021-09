Scoperta e sequestrata una discarica abusiva a Poggiofranco

La Polizia Locale di Bari ha scoperto e sequestrato una discarica abusiva a Poggiofrando. Le indagini, avviate alcuni mesi fa, hanno permesso di rinvenire su una area agricola parzialmente occupata da un vecchio manufatto edilizio e da tettoie precarie una vera discarica abusiva dove una persona, comproprietaria con altri congiunti del fondo, avrebbe conferito in via continuativa rifiuti di varia natura, pericolosi e non pericolosi, costituiti da Raee (televisori, lavatrici e frigoriferi cannibalizzati, compressori, piani cottura, forni, caldaie di vecchi ferri da stiro, telecamere con centraline elettroniche, ecc.), rottami metallici e resti di infissi nonché vasche.

Parte dei rifiuti risulterebbero provenienti dall'attività illecita di svuotacantine. Tutta l'area interessata dal conferimento illecito, di circa 450 metri quadrati, è stata sequestrata. Un terzo dell'area sottoposta a sequestro giudiziario risulterebbe già oggetto di esproprio da parte del Comune di Bari e quindi illecitamente detenuta. Denunciato all'autorità giudiziaria un uomo sessantenne per la gestione abusiva di rifiuti, senza iscrizione all'albo Gestori Ambientali, e per la realizzazione di una discarica abusiva.

L'uomo deve rispondere, in concorso con altra persona indagata, anche del reato di occupazione abusiva di area pubblica appartenente al Comune di Bari. "Il controllo e il monitoraggio continuo delle aree comunali da parte della Locale - spiega il Comandante Michele Palumbo - volto a prevenire anche gli abbandoni incontrollati di rifiuti o la realizzazione di vere discariche di rifiuti è una parte importante dell'azione di controllo del territorio finalizzato anche alla Tutela dell'Ambiente e della Salute, per preservare il nostro territorio dall'incuria e dal degrado".