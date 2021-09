Si registrano in hotel con "documenti contraffatti": denunciati tre stranieri

Tre persone sono state denunciate dalle Volanti della Polizia dopo essersi registrate in un hotel del centro di Bari con documenti di nazionalità straniera presumibilmente contraffatti. Si tratta in un cittadino greco 43enne, di una 35enne ellenica e di una russa 36enne.

Per l’uomo la posizione si è aggravata quando è emerso che sotto le mentite spoglie di un alias siriano era stato colpito da un decreto di espulsione del Prefetto di Ancona nel mese di febbraio scorso, per la quale inottemperanza è stato denunciato. Tutti gli stranieri sono stati accompagnati all’Ufficio Immigrazione per regolarizzare la propria posizione sul territorio nazionale.