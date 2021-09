Donna di 81 anni uccisa a coltellate: è stata trovata morta in casa

Una donna di 81 anni è stata trovata morta questo pomeriggio nella casa in cui viveva da sola, ferita con diverse coltellate.

E' accaduto in un appartamento in via Andrea Gabrieli, nel quartiere Carrassi di Bari.

A quanto si apprende il corpo era riverso sul pavimento della cucina. I soccorritori e le forze dell'ordine sono entrati in casa con l'aiuto dei vigili del fuoco.

Sul posto anche agenti della Squadra Mobile di Bari con la Polizia scientifica, il pm di turno Claudio Pinto e il medico legale Francesco Introna. Si ipotizza l'omicidio volontario.