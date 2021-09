Fermato in auto con la pistola pronta a sparare, in casa ne nascondeva un'altra: arrestato 36enne

Ricettazione, porto e detenzione illegale di armi e munizioni: con queste accuse è finito agli arresti un 36enne da parte dei carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Modugno. I militari hanno fermato l'auto dell'uomo in zona 'Cecilia' a Modugno, che subito è apparso irrequieto. Alla richiesta di fornire i documenti, l’uomo è sceso dall’autovettura, ha consegnato quanto richiesto, dopo di che si è voltato di spalle e con un gesto repentino ha estratto dal marsupio un oggetto e lo ha gettato lontano da lui, sul marciapiede. Il gesto non è sfuggito agli operanti che hanno subito immobilizzato l’uomo e recuperato ciò di cui ha tentato di disfarsi, risultato essere una pistola Beretta calibro 6,35 con il caricatore con 7 munizioni in canna. Praticamente l’arma era pronta per essere utilizzata.

A quel punto sono sopraggiunti i colleghi della locale Stazione Carabinieri ed è stata effettuata una perquisizione nella sua abitazione a Bari. Nella dimora dell’uomo sono state rinvenute nel comodino della camera da letto: 8 munizioni cal. 22, un caricatore per pistola cal. 9x21 contenente 8 munizioni e 20 munizioni cal. 9x18.