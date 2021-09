Bloccano la strada per la serenata, arrivano vigili e polizia: scattano le sanzioni

Occupano abusivamente la strada per la serenata con tanto di musica e palloncini: è accaduto nella serata di giovedì in via Michele De Napoli, a Bari.

I festeggiamenti di una coppia insieme a parenti e amici (al vaglio le versioni su quale fosse la ricorrenza festeggiata), però, sono stati interrotti dall'arrivo di Polizia locale e polizia di Stato. A carico dei trasgressori sono scattate le sanzioni per occupazione abusiva di suolo pubblico e imbrattamento della sede stradale. Sono al vaglio anche ulteriori ipotesi sanzionatorie dopo gli accertamenti definitivi.

"Con tutto il buonismo e la dovuta comprensione che oggi caratterizzano parte della nostra società - commenta il comandante della Polizia locale, Michele Palumbo - è comunque inaccettabile che per goliardia o festeggiamenti personali, si possa immaginare di chiudere al transito o alla pubblica fruibilità una strada, infischiandosene degli altri ...".