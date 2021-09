Coronavirus, in Puglia 178 contagi (su 14.233 test) e nessun decesso

DESIGNAZIONE ARBITRALE Picerno-Bari affidata a Kumara della sezione di Verona

Prima volta col Bari per l'arbitro di origini albanesi ma della sezione di Verona Sajmir Kumara. Sarà lui, infatti, a dirigere l'incontro della terza giornata di serie C girone C tra Picerno e Bari in programma domenica 12 settembre ore 20. 30, stadio Viviani di Potenza.