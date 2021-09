Controlli antispaccio nel Barese: arrestati in due dopo aver tentato di disfarsi della droga

L'ALLENAMENTO DEI BIANCOROSSI Bari, si torna a sudare in vista del Picerno

Primo giorno di lavoro per il Bari dopo la vittoria di avantieri sul Monterosi e in vista della prima della doppia trasferta consecutiva in programma il 12 settembre a Potenza contro il Picerno (seguirà il test a Catania). "Prima di scendere in campo - il report ufficiale