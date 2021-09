Shopping in centro senza pagare, bloccata mentre cerca di uscire dal negozio: nei guai 16enne

Aveva fatto shopping nei negozi del centro, 'dimenticandosi', però, di passare dalle casse. La ragazza, però, non è riuscita a farla franca: sorpresa e bloccata, è stata denunciata dalla polizia.

E' accaduto domenica sera a Bari: la 16enne è stata incastrata dal suono delle barriere antitaccheggio, mentre cercava di allontanarsi dal negozio. Sottoposta a controllo, è stata trovata in possesso di una giacca e un profumo, del valore di circa 50 euro, asportati all’interno. Aveva inoltre con sè altri capi d’abbigliamento, in vendita presso un negozio adiacente, che si presentavano strappati nella zona dove solitamente viene applicato il sistema antitaccheggio. La ragazza, denunciata in stato di libertà dopo l'intervento dei poliziotti delle Volanti, è stata affidata ai genitori.