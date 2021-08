Evasione dal carcere: si costituisce uno dei due detenuti ricercati

I CONVOCATI PER POTENZA Bari, 22 i convocati da Mignani per Potenza

Sono 22 i calciatori convocati da mister Mignani per l'esordio in campionato del Bari in programma domani sera alle 21 a Potenza. Assenti Marras per squalifica e Citro per indisponibilità. Oltre agli esclusi Hamlili, Semenzato, Perrotta, Bolzoni, De Risio e Terrani.