Accedono al circolo senza che gli venga chiesto il green pass: scattano le sanzioni nel Barese

Avevano fatto accedere nel circolo privato due persone prive del green pass, che non avevano chiesto precedentemente. Sono così scattate le sanzioni per il proprietario del locale a Toritto e per i due avventori durante i controlli effettuati nel pomeriggio di ieri dai carabinieri della locale Stazione e dal personale di polizia locale.

La verifica fa parte di una serie di controlli messi in campo in questo periodo dalle forze dell’ordine, attività che proseguiranno a tutela della salute pubblica.