Tra Bari e provincia già vaccinato il 70% degli over 12. Prima dose per l'84%

Sono 5.213.200 le dosi di vaccino anticovid somministrate sino ad oggi in Puglia (dato aggiornato alle ore 17.11 dal Report del Governo nazionale), il 94,1% quelle consegnate dal Commissario nazionale per l’emergenza, 5.538.886.

Sono già 66mila i ragazzi di età compresa fra i 12 e i 19 anni ad essere stati vaccinati con prima dose in provincia di Bari e 30mila con ciclo completo, a fronte di una copertura vaccinale – sempre con almeno una dose - che va oltre il 64 per cento, di gran lunga superiore alla media nazionale che è del 48,57 per cento. La campagna vaccinale della ASL di Bari prosegue spedita verso l’obiettivo di immunizzazione contro il Covid degli studenti in vista della imminente ripresa delle attività didattiche a settembre. Questa mattina è stata avviata la fase della chiamata attiva che – insieme alle vaccinazioni a sportello e a quelle già programmate - va a completare la campagna dedicata ai ragazzi già avviata da tempo per assicurare la vaccinazione entro l’inizio dell’anno scolastico. Il Dipartimento di prevenzione della ASL, con la collaborazione di scuole e famiglie, procedendo a riservare scuola per scuola sedute dedicate agli ultimi studenti che non hanno ancora ricevuto la prima somministrazione. Mille e cinquecento le somministrazioni previste per oggi nei centri della provincia e 4mila nel corso della settimana. Oggi nell’hub di Noicattaro hanno avuto accesso riservato gli studenti dell’istituto comprensivo De Gasperi Pende e nel centro vaccinale di Polignano gli studenti dell’istituto alberghiero Ippseoa Modugno e della scuola Carelli Forlani di Conversano. Nel dettaglio per anno di nascita, la copertura dei ragazzi di 18 anni (2003) è arrivata all’81 per cento e al 78 per cento dei nati nel 2004. In parallelo cresce anche la copertura della popolazione vaccinabile con prima dose in provincia di Bari arrivata all’84 per cento con almeno una dose e il 70 per cento ha completato l’intero ciclo vaccinale.