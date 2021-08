Furti a Pane e Pomodoro, borseggiatore bloccato dagli agenti della Polizia locale

Bloccato dagli agenti della Polizia locale sulla spiaggia di Pane e Pomodoro.

Un borseggiatore è stato fermato nel pomeriggio di domenica dai vigili impegnati in attività di tutela della sicurezza urbana. Per l'uomo è scattata la denuncia, insieme al sequestro degli 'strumenti da lavoro' utilizzati per rovistare in zaini e borse dei malcapitati bagnanti.

Grazie a una famiglia di bagnanti, infatti, la borsa sottratta è stata ritrovata e restituita ai due ragazzi.

Purtroppo, non si è trattato del primo episodio nel lido cittadino, in cui i furti continuano a verificarsi con frequenza.