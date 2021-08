Fermati in sella a una moto in piena notte con oggetti di 'dubbia provenienza': due giovani nei guai

Fermati dalla polizia nella notte mentre erano in sella a un ciclomotore, sono stati trovati con alcuni oggetti casalinghi di cui non hanno saputo giustificare il possesso. E' accaduto nel quartiere di Ceglie del Campo: per i due giovani pregiudicati di 18 e 19 anni è scattata la denuncia per ricettazione, dopo il foto-segnalamento.

Gli oggetti sono stati sequestrati e sono attualmente in corso gli accertamenti finalizzati a verificare responsabilità connessa alla dubbia provenienza degli oggetti, in relazione ai reati predatori commessi in abitazione in questi giorni in città.