Litiga con la ex e le danneggia l'auto a colpi di cric: 39enne bloccato in piena notte

"Muvt" in bici: in arrivo nuovi contributi per l'acquisto di biciclette e voucher culturali

Via libera per lo stanziamento di circa 400.000 euro per finanziare la possibilità per i cittadini di acquistare biciclette e dispositivi di micromobilità elettrica e l’iniziativa sperimentale “Bike to Art”