A spasso con un coltello proibito, 58enne denunciato a Bari

A Bari, nella giornata di ieri, i poliziotti della squadra volanti dell'UPGSP della Questura hanno denunciato un uomo per porto di coltello proibito.



Nel pomeriggio, in centro città, i poliziotti hanno fermato e controllato un 58enne barese pluripregiudicato. Nelle fasi del controllo gli agenti hanno colto l'uomo in possesso di un coltello di genere proibito.



Il coltello è stato sequestrato ed il pregiudicato è stato deferito all'Autorità Giudiziaria competente per il relativo possesso illegale.