Fa esplodere fuochi d'artificio, sorpreso dalla Polizia a San Pasquale: denunciato 29enne

Sorpreso a far esplodere fuochi d'artificio, è stato denunciato dalla polizia.

Nei guai è finito un 29enne: l'uomo è stato beccato dagli agenti delle Volanti nella tarda serata di mercoledì al quartiere San Pasquale, mentre, in compagnia di altre persone rimaste ignote, aveva innescato, facendole esplodere, tre batterie di fuochi pirotecnici.

Il giovane è stato quindi indagato in stato di libertà per accensione ed esplosione pericolose aggravate perché in un luogo ove sia adunanza e concorso di persone.