Controlli a tappeto sul litorale barese contro gli abusivi: sequestrati alimenti e frigoriferi

Controlli a tappeto a Bari per la vendita abusiva di alimenti e bevande. Nella serata di ieri la polizia locale ha focalizzato l'attenzione sul lungomare nord del capoluogo, sequestrando a Palese oltre 200 pezzi tra lattine di Coca Cola, bottigliette di acqua, lattine di the, oltre a 250 bottiglie di birra, compresi un frigorifero a pozzetto e un carrello utilizzati abusivamente per la vendita itinerante non autorizzata sul lungomare.

"Le attività di contrasto alle vendite illecite di alcolici vanno inquadrate nel più vasto progetto dell'amministrazione comunale e della Polizia locale di Bari per la prevenzione e la salvaguardia della sicurezza stradale - spiegano dal Comando di polizia locale - ed evitare che vendite e consumi di alcolici non controllati possano determinare incidenti sulle nostre strade anche come conseguenza dell'assunzione non moderata prima di mettersi alla guida. I controlli proseguiranno nelle prossime serate".