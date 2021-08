Coronavirus: 208 nuovi casi in Puglia. Tasso tamponi/contagi all'1.6%

Oggi, domenica 8 agosto, in Puglia sono stati registrati 12.543 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 208 casi positivi: 40 in provincia di Bari, 27 in provincia di Brindisi, 59 nella provincia BAT, 28 in provincia di Foggia, 44 in provincia di Lecce, 4 in provincia di Taranto, 5bcasi di residenti fuori regione, 1 caso di provincia di residenza non nota.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 257.756 così suddivisi: ,96.188 nella Provincia di Bari; ,26.130 nella Provincia di Bat; ,20.316 nella Provincia di Brindisi; ,45.746 nella Provincia di Foggia; 28.123 nella Provincia di Lecce; 39.950 nella Provincia di Taranto; 879 attribuiti a residenti fuori regione; 424 provincia di residenza non nota.

Il bollettino epidemiologico è disponibile qui.