Tassista abusivo scoperto in stazione, "nel veicolo anche un listino prezzi": multato

Èstato fermato dalla polizia locale di Bari in stazione un tassista abusivo, già in passato beccato a utilizzare il suo mezzo come taxi anche se sprovvisto di licenza. Nella mattinata di ieri due pattuglie del Nucleo Annone e Viabilità, dopo aver svolto servizio di appostamento nell'area di piazza Moro, hanno sorpreso l'uomo mentre era intento a offrire il servizio di trasporto a pagamento. All'interno era stato persino trovato un listino prezzi con le tariffe applicate dai taxi regolari.

Per l'uomo è quindi scattata la multa, come previsto dall'articolo 86 del Codice della strada, oltre al ritiro della carta di circolazione e della patente per la successiva sospensione nonché il sequestro del mezzo. "I controlli proseguiranno nei giorni seguenti al fine di legittimare le categorie già penalizzate dalla pandemia come i tassisti nonché garantire i clienti per la regolarità del servizio reso" spiegano dalla polizia locale.